Как за год выросла переплата по ипотеке

Из-за роста ключевой ставки переплата по рыночной ипотеке выросла с ноября прошлого года в два с половиной раза, рассказал РИА Новости руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов. Эксперт сравнил размер переплаты по ипотеке на срок 10, 15, 20, 25 и 30 лет при общих вводных: кредит оформляется на квартиру площадью 37 кв. м, ставка по ипотеке составляет 29% годовых, первоначальный взнос — 20% от стоимости квартиры.

Так, при десятилетней ипотеке, по словам Попова, переплата в три раза превысит стоимость жилья, а ежемесячный платеж составит в Москве 291,3 тысячи рублей для первички и 257,9 тысячи рублей для вторички. Платеж в регионах в среднем достигнет 118,3 тысячи и 97,1 тысячи рублей соответственно.

При сроке ипотеки 15 лет размер переплаты превысит стоимость жилья уже в четыре раза. Ежемесячный платеж немного уменьшится — 278,5 тысячи рублей для первичного рынка и 246,6 тысячи рублей — для вторичного в Москве, 113,1 тысячи и 92,8 тысячи рублей соответственно в регионах.

С ипотекой на 20 лет заемщик заплатит в пять раз больше стоимости жилья. Платить в месяц придется за новостройку в столице 275,6 тысячи рублей, за готовое жилье — 244 тысячи рублей. В регионах — 112 тысяч и 91,9 тысячи рублей соответственно.

Если взять ипотеку на 25 лет, переплата составит шесть купленных квартир. При этом каждый месяц надо отдавать банку 274,9 тысячи или 243,4 тысячи рублей за строящееся или готовое жилье в Москве соответственно. В регионах это 111,7 тысячи и 91,6 тысячи рублей соответственно.

Наконец, затраты вырастут в целых семь раз, если ипотека оформлена на 30 лет. При этом ежемесячный платеж снизится по сравнению с ипотекой на меньшие сроки почти незаметно и составит 274,7 тысячи рублей для первички и 243,3 тысячи рублей для вторички в Москве. В регионах — 111,6 тысячи рублей и 91,6 тысячи рублей соответственно.

В целом переплата с ноября выросла в два с половиной раза вне зависимости от срока ипотеки, указал Попов. По его словам, сейчас почти никто не берет столь дорогие кредиты с прицелом на многолетнее обслуживание — ипотеку используют покупатели с большим первоначальным взносом или же те, кто планирует погасить задолженность перед банком в короткие сроки.

Прибегать к дорогой ипотеке разумно, только если есть понимание, что ее получится закрыть быстро, например за счет продажи старой квартиры, соглашается руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Альтернативным вариантом может быть рефинансирование ипотеки, когда ставки на рынке начнут снижаться. Но сигналы регулятора указывают на то, что такая возможность появится не скоро: перейти к циклу смягчения денежно-кредитной политики ЦБ сможет не ранее середины 2025 года и, соответственно, возможности для коррекции банками ставок вниз появятся тогда же, отмечает эксперт.