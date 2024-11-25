Какие квартиры выбирают «бумеры» и «миллениалы» в России

Бумеры (родившиеся до 1964 года) в основном выбирают небольшие квартиры в районах с хорошей транспортной доступностью и рядом с тихими уютными парками. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на результаты исследования специалистов компании «Главстрой Регионы».

Данная категория россиян не придает значения наличию развитой инфраструктуры на территории ЖК, магазинов и аптек на первых этажах. По большей части граждане отдают предпочтение студиям и двухкомнатным квартирам, реже — «трешкам» евроформата.

В то же время больше половины (52%,) покупателей поколения X (1965–1980) покупают двухкомнатные квартиры. По словам специалистов, их выбор часто обусловлен статусом: квартиры с изысканным дизайном, возможностью перепланировки и современной инженерией.

Москвичи массово бросились покупать недвижимость в Дубае

«Миллениалы (1981–1996) охотнее приобретают свое первое жилье и чаще семейного формата — 47% миллениалов приобрели "трешки”, 35% — ”двушки”», - говорится в публикации.

Ранее «Известия» со ссылкой на результаты исследования «Яндекс Аренды» сообщили, что максимальное увеличение медианных ставок аренды жилья в октябре в столице зафиксировано в Бабушкинском районе и в Северном Тушино. Там показатель увеличился на 11,1%.