Курс юаня к рублю значительно превысил официальный

Стабильный курс рубля необходим для сохранения реальных доходов россиян, важно, чтобы он оставался хотя бы на уровне 90—100 рублей, заявил «Газете.ру» экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

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С весны по конец лета рубль потерял 30%, опустившись к доллару с 70 рублей почти до 100, напомнил Лобода.

«Неприятный эффект мы пожинаем сегодня. Курсовая стабильность — это необходимость. Хотя бы в диапазоне 90–100 рублей за доллар», — констатировал экономист, отметив, что покупательная способность рубля снижается в условиях девальвации.

22 ноября на Forex курс доллара превысил 103,75 рубля, в моменте поднимаясь более чем на 2%. Сопоставимый рост показал и китайский юань, пробивший вверх отметку 14,3 рубля. Евро проходил выше 108 рублей, укрепившись на 1,5%. Основной причиной этой динамики аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает обесценивание российской национальной валюты, а не укрепление иностранных. Драйвером негативной динамики рубля стало очередное обострение конфликта между Россией и Западом, отметил он.

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