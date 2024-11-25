Минстрой займется риелторами на загородном рынке

Минстрой будет заниматься рынком риелторских услуг на загородном рынке. Об этом сказал на круглом столе об итогах года в малоэтажном строительстве в пресс-центре "Россия сегодня" замглавы министерства строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Нужно позаниматься услугами риелторов на рынке загородного строительства, считает замминистра. Посмотреть, сколько будут стоить их услуги в цене квадратного метра жилья. Их стоимость не должна быть завышена.

"Мы этим будем заниматься", - подчеркнул Стасишин.

При этом о введении госрегулирования цен на риелторские услуги речь не идет.

После введения счетов эскроу при строительстве загородных домов по договору подряда с марта 2025 года на рынке произойдет перераспределение, считает Стасишин. Будет уход от строительства хозспособом (своими руками или силами случайных бригад) к более цивилизованному строительству домов и поселков профессиональными компаниями.

Прогнозировать рост объемов строительства было бы неправильно, отметил замминистра. Но те, кто захочет купить дом и жить в качественном новом доме, они смогут это сделать, подчеркнул он.