В Сочи выставили на продажу один их самых дорогих домов

Бизнесвумен Алла Аксельрод выставила на продажу один их самых дорогих домов в Сочи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Речь идет о шестиэтажном особняке с бассейном, расположенном на проспекте, который занесен в книгу рекордов Гиннесса как один из самых коротких. При этом уточняется, что дом находится в элитном комплексе возле санатория «Светлана» и гостиницы «Жемчужина» у побережья города. Также рядом с ним — пентхаусы эстрадных артистов Владимира Винокура и Льва Лещенко. Дом полностью укомплектован дорогой мебелью люксового бренда Ralph Lauren и премиальной бытовой техникой. Стоимость особняка составляет 2,4 миллиарда рублей.

Известно, что 73-летняя владелица роскошного коттеджа из Санкт-Петербурга также имеет три автомобиля: Mercedes-Benz S-класса, Mercedes-Benz SL и Maybach 57. Кроме того, у предпринимательницы присутствует доля в фирме «Диалог-СТ», которая производит сайдинги. Вдобавок у нее есть два бизнеса: один — по подготовке к продаже, второй — по аренде недвижимости. Ранее Аскельрод владела десятью фирмами, половина из них была связана со строительством в Сочи.

Ранее эксперты агентства недвижимости «Прайд Групп» назвали стоимость самой дорогой квартиры в Санкт-Петербурге.