С 2020 года квартиры в Москве резко уменьшились — средняя площадь объектов в новостройках бизнес-класса сократилась почти на 15 квадратных метров. Такие данные приводят аналитики ГК «Снегири» и компании «Метриум» в своем исследовании, пишет «Российская газета».

По данным специалистов, показатель упал с 72,7 до 58,3 квадратного метра. При этом инициаторами были сами покупатели — застройщики просто догоняли тренд в реальных сделках, где наибольшим спросом пользовались небольшие квартиры.

Девелоперы ожидают, что тенденция к уменьшению площади жилья бизнес-класса сохранится и в будущем. Повышенный интерес к небольшим форматам специалисты объясняют экономической ситуацией и ростом цен на недвижимость.

«Но при этом доля самых компактных лотов будет снижаться в связи с запретом на строительство квартир площадью менее 28 квадратных метров», — уточнил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Наиболее востребованными у россиян остаются квартиры в диапазоне от 30 до 50 «квадратов» — их доля за 4 года выросла на 3 процентных пункта, до 39 процентов. Однако, по мнению исполнительного директора ГК «Снегири» Рамиля Санатуллова, средний лот в ЖК бизнес-класса должен быть площадью не менее 50 квадратных метров.

Ранее эксперты подсчитали переплату россиян по ипотеке по рыночной ставке. Так, если брать кредит на 5 миллионов рублей на 5 лет, то переплата составит 4,7 миллиона рублей. При сроке в 25 лет размер переплаты вырастет в 7 раз, до 32,52 миллиона рублей, предупредили экономисты.