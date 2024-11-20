Ситуацию с микрожильем в Москве и Подмосковье оценили

После введения в России запрета на малометражки в столичном регионе стоимость квартир на фоне высоких процентов по кредитам должна перестать расти. Об этом заявил риелтор Анатолий Красовский в беседе с Kp.ru.

Более того, как уточнил собеседник, цены могут начать немного снижаться. По его словам, цены на недвижимость традиционно снижаются зимой — этот период не считается сезонным для покупки, и спрос, как правило, падает. При этом уточняется, что на отрасли сейчас отражается стратегия правительства и Банка России.

По словам специалиста, микроквартиры не теряют своей ликвидности. Он отметил, что их оптом покупали инвесторы под сдачу и перепродажу.

«Брали детям и охотно скупали те, кто недавно перебрался в Москву: продал квартиру в регионе и добавил накопления», — указал эксперт.

Ранее издание РБК сообщило, что Пермь заняла первую строчку среди российских городов-миллионников по темпам подорожания квартир в новостройках в октябре. За месяц цена квартиры в указанном городе повысилась на 2,81%, до 7,3 млн рублей.