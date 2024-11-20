Названы города — лидеры по росту цен на жилье

Пермь заняла первую строчку среди российских городов-миллионников по темпам подорожания квартир в новостройках в октябре. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрошенных аналитиков.

© РИА Новости

Как отмечается, за месяц цена квартиры в указанном городе повысилась на 2,81%, до 7,3 млн рублей. На второй строчке расположилась Самара (2,35%, 837 млн рублей), на третьей - Москва (1,43%, 28,2 млн рублей).

В рейтинге также оказались Ростов-на-Дону (1,4%, 7,2 млн рублей) и Краснодар (1,33%, 7,6 млн рублей). Цены не скорректировались в Волгограде, Воронеже, Новосибирске и Омске. Среди городов, в которых фиксируется незначительное падение цены, - Санкт-Петербург, Челябинск и Казань.

Ранее сообщалось, что, по данным «Авито Недвижимости», в октябре спрос на вторичное жилье в России вырос на 10% по сравнению с июнем текущего года. Больше всего россиян интересуют студии и однокомнатные квартиры (+16% спроса). И по сравнению с сентябрем активность потенциальных покупателей на вторичном рынке увеличилась на 3%.