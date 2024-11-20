Российский олигарх нашел покупателя на свой пентхаус в США

Российский олигарх Валерий Коган нашел покупателя на свой роскошный пентхаус в Нью-Йорке, который выставил на продажу год назад. На данный момент проходят переговоры по сделке, сообщает New York Post.

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Речь идет о квартире в историческом районе Централ-Парк Вест. Площадь объекта составляет более 500 квадратных метров, внутри есть четыре спальни. Новому собственнику также достанется отдельная квартира размером 96 «квадратов» и студия 38 «квадратов».

Изначальная цена пентхауса составляла 65 миллионов долларов, однако стоимость несколько раз снижали. Финальная сумма составила 39 миллионов долларов. По данным издания, новым владельцем станет пожилой житель Нью-Йорка.

Коган начал избавляться от имущества за границей в 2022 году. Олигарху уже удалось продать поместье в Великобритании за 10,4 миллиона долларов (на 14,1 миллиона меньше изначальной цены), пентхаус в Израиле за 33 миллиона долларов, а также другой пентхаус в Нью-Йорке, который был выставлен на продажу еще в 2020 году за 14,5 миллиона долларов, на 10 миллионов меньше изначальной цены.

Ранее сообщалось, что Коган вновь занялся поиском покупателя на апартаменты в нью-йоркском отеле «Плаза». До пандемии он рассчитывал продать объект за 50 миллионов долларов, однако позже снизил цену до 33 миллионов долларов.