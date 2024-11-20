Названы города России с самым низким первым взносом по ипотеке

Наименьшая сумма для покупки двухкомнатной квартиры по программе семейной ипотеки с первоначальным взносом в 50 процентов среди крупных российских городов понадобится в Челябинске. Соответствующие локации назвали аналитики компании Level Group, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным экспертов, средняя «двушка» площадью 50-55 квадратных метров в новостройках Челябинска стоит 5,6 миллиона рублей, так что на первый взнос нужно будет потратить около 2,8 миллиона рублей. Второе место в списке занял Новосибирск, где отложить понадобится около 3,4 миллиона рублей от общей суммы в 6,9 миллиона рублей. Замкнул тройку Екатеринбург с показателем в 3,5 миллиона рублей — новая двухкомнатная квартира площадью 50-55 «квадратов» там стоит около 7,1 миллиона рублей.

Лидерами по ценам на жилье и суммам, необходимым для первого взноса, стали Москва и Петербург — размер первоначального платежа за объект площадью 50-55 квадратных метров для этих городов специалисты оценили в не менее чем шесть миллионов рублей и почти девять миллионов рублей соответственно. Таким образом, первого взноса в северной столице достаточно для приобретения «двушки» в Челябинске, а московский взнос позволил бы купить подобную недвижимость в любом городе, кроме Петербурга. Между тем, отметили аналитики, более половины (56 процентов) покупателей жилья в московских новостройках — жители регионов.

Ранее в ноябре стало известно, что число ипотечных сделок с новостройками в Москве уменьшилось на 11,6 процента за месяц.