Дан прогноз цен на аренду жилья в России

Снижения цен на аренду жилья в России в декабре ждать не стоит. Соответствующий прогноз дали эксперты, опрошенные изданием Life.ru.

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Специалисты отметили, что рынок долгосрочной аренды продолжит быть рынком арендодателя.

«Спрос на съем останется достаточно высоким, так как для многих арендаторов это наиболее выгодный ход, чтобы успеть накопить на ипотечный взнос и не жертвовать своим комфортом. Арендаторы осознают, что актуальный ежемесячный платеж за ипотеку обойдется в большую сумму, чем плата за аренду: в некоторых случаях этот показатель может быть больше, чем в два раза», — пояснили они.

Из-за приближения новогодних праздников активность на рынке съемного жилья в ближайшее время будет ниже обычной, однако по их завершении спрос будет постепенно восстанавливаться, уточнили эксперты. При этом арендные ставки, по их мнению, не будут уменьшаться как минимум до поздней зимы, поскольку собственники после всплеска спроса и подъема цен осенью стараются держать их на прежнем уровне. Между тем стоимость посуточной аренды перед новогодними праздниками, особенно в крупных и исторических городах, ожидает сезонное увеличение. Прибавят в цене и съемные загородные дома.

Ранее в этот же день стало известно, что спрос на аренду загородных домов на Новый год в России вырос на 40 процентов за год.