Набиуллина высказалась о доступности ипотеки в РФ

Ипотеку в России сейчас мало кто может себе позволить. Большая доля граждан отложила покупку жилья, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пленарного заседания в Госдуме, передает РИА Недвижимость.

По словам главы ЦБ, выход рынка жилья из состояния перегрева является первым шагом к тому, чтобы доступность жилья снова стала расти. Для этого, как уточнила она, рост доходов граждан должен опережать повышение стоимости жилья. Второй шаг - возвращение доступной рыночной ипотеки, подчеркнула Набиуллина.

«В настоящее время она мало кому доступна, многим пришлось отложить покупку жилья, и мы понимаем, как важно быстрее вернуть рыночные ставки к умеренному уровню, но этого можно достигнуть только при наличии низкой инфляции и никак иначе», - заявила председатель ЦБ.

Ранее сообщалось, что, по данным ВТБ, доля ипотеки с господдержкой по итогам 2024 года достигнет порядка 65% в выдачах ипотечных кредитов в РФ. При этом в банке считают, что рыночные программы займут в выдачах ипотеки в стране всего треть. Банк отметил, что средний размер кредита по рыночным программам сегодня составляет около 3,8 миллиона рублей. Значение на 20% уступает уровню 2023 года.