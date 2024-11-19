В ВТБ рассказали, кто сейчас берет рыночную ипотеку

По итогам 2024 года ипотека с господдержкой займет около 65% выдач в России, а рыночные программы – всего треть, прогнозирует ВТБ. При этом, несмотря на высокие ставки, рыночная ипотека находит своего покупателя. В основном такие сделки проходят в результате обмена одного жилья на другое с небольшой кредитной доплатой.

По статистике ВТБ, средний размер кредита по рыночным программам сегодня составляет около 3,8 млн рублей – примерно на 20% ниже, чем в 2023 году. Первый взнос – около 30% от стоимости недвижимости против 36% в январе. В абсолютных значениях этот показатель с начала года вырос – с 3 млн до 3,8 млн рублей. Типичные ситуации, при которых россияне вынуждены брать дорогие кредиты, – создание семьи, рождение ребенка или переезд в другой город.

Подавляющее большинство (82%) клиентов, оформляющих ипотеку по рыночным ставкам, покупают квартиры средней площадью 46,1 кв. метров, отметили в ВТБ.

«Рыночная ипотека с такими ставками сегодня непопулярна. Клиенты не берут ее без острой необходимости, предпочитая копить деньги на вкладах. Тем не менее покупка недвижимости может понадобиться в экстренных ситуациях, поэтому некоторые россияне прибегают к дорогим кредитам. Такие заемщики рассчитывают на быстрое погашение долга или на дальнейшее рефинансирование кредита», – говорит начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

Спрос на рыночную ипотеку сегодня формируют те, кто имеет острую потребность в решении жилищного вопроса и рассчитывает на дальнейшее рефинансирование, соглашается руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Также это заемщики, которым кредит необходим на небольшой срок и/или сумму – например, те, кто планирует закрыть обязательство перед банком досрочно после продажи уже имеющегося жилья, добавляет она.

По словам Солдатенковой, в январе – августе 2024 года на рыночную ипотеку пришлась преобладающая часть заявок (84%), которые оставляли пользователи ипотечных сервисов Банки.ру. 72% потенциальных заемщиков планировали покупку вторичного жилья, а средняя запрошенная на Банки.ру сумма ипотеки составила 4 млн рублей.