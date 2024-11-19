В России вырос спрос на аренду домов на Новый год

В России зафиксирован рост спроса на аренду загородных домов на новогодние праздники в 2024 году. Показатель увеличился от 40 до 100% год к году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сервисы бронирования.

За основу был взят период с 30 декабря по 8 января 2024/25 года. По словам представителя МТС Travel, средний срок проживания в загородных домах в новогодние праздники составляет три дня, а средний чек – 14 600 рублей за ночь (+7% год к году).

Как отмечается, через OneTwoTrip в среднем арендовать дом стоит 7500 рублей в сутки. Данный уровень на 20% превышает значение прошлого года.

В компании «Авито Путешествия» отметили, что средняя цена аренды загородной недвижимости в праздничные грядущего Нового года достигает 16 200 руб. По большей части россияне снимают загородные дома на 2 ночи, а заселяться планируют впятером.

Ранее эксперты, опрошенные изданием Life, рассказали, что будет с ценами на аренду квартир со следующего месяца. В частности, в компании «ИНКОМ-Недвижимость» ожидают стагнацию стоимости жилья в декабре.