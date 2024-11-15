Эксперт дал прогноз по уровню ипотечных ставок в России

К началу 2025 года максимальные ставки по ипотеке в Российской Федерации могут достичь 33% годовых. Таким прогнозом поделился в беседе с РИА Новости управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Он считает, что Центральный банк РФ снова поднимет ключевую ставку в декабре, однако это повышение будет финальным в текущем цикле кредитно-денежной политики регулятора.

«Затем некоторое время «ключ» будет стагнировать, после чего начнет снижаться», — сказал эксперт.

По его словам, учитывая базовый сценарий ЦБ, в следующем году начнется процесс снижения ключевой ставки.

«Следовательно, кредиты тоже будут вновь становиться доступнее. Полагаю, максимальные ставки по рыночной ипотеке будут зафиксированы к началу 2025 года – около 32-33%», – заявил Сырцов.

Он также выразил мнение, что повышение ставок отсечет возможность взять ипотеку примерно для 10% потенциальных заемщиков.

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Каждый четвертый россиянин решил отложить покупку собственного жилья из-за слишком дорогой ипотеки. Об этом пишет РИА Недвижимость со ссылкой на аналитиков компании Calltouch.

"24% респондентов готовы принять решение о покупке только после стабилизации рынка. Эта осторожность связана с ростом ставки и отменой льготной ипотеки", - комментируют эксперты.

В текущих условиях срок продажи недвижимости в России заметно вырос. Объявления о продаже "вторички" висят в среднем по 74 дня против 55 дней годом ранее. Дольше всего россияне разбирают жилье в Краснодаре. Объявления висят в среднем 93 дня. Второе место занял Волгоград, где срок продажи "вторички" составляет 88 дней. Топ-3 замыкает Красноярск с 86 днями. Быстрее всего уходят квартиры в Москве - в среднем спустя 61 день с момента размещения объявления о продаже.

Госдума приняла закон, который наделяет Центробанк полномочиями ограничивать банки в выдаче высокорискованных ипотечных кредитов.

Инициатива предоставит регулятору с 1 апреля 2025 года право устанавливать макропруденциальные лимиты (МПЛ) по ипотечным и автомобильным кредитам. Предполагается, что инициатива позволит снизит закредитованность россиян.

Первоначальная редакция предусматривала подобное ограничение для ипотеки, однако в дальнейшем бурный рост автокредитов также обеспокоил представителей Центробанка.

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Российские власти принимают меры для обеспечения макроэкономической стабильности и тщательно следят за их последствиями. Так отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на повышение ставок по рыночной ипотеке, его слова передает URA.RU.

«Безусловно, наш экономический блок и те, кто занимается в администрации президента, внимательно наблюдают за экономикой. Принимаются меры для обеспечения макроэкономической стабильности, последствия мер тщательно отслеживаются», — заявил Песков в ответ на вопрос о возможных рисках для предпринимателей из-за снижения доступности кредитов на жилье.

Ипотечные ставки в России начали стремительно расти весной 2024 года. Основанием для этого стали сигналы Центробанка (ЦБ) об ужесточении кредитно-денежной политики и необходимости повышения ключевой ставки. В июле регулятор поднял ее до 18 процентов годовых, в сентябре — до 19 процентов, а в октябре — до 21 процента.

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Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение ставки на уровне 2% годовых по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека». Соответствующее поручение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер «поставил точку» в вопросе ставки по льготным программам в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября. Он обратил внимание на то, что кредитом под рекордно низкие 2% годовых смогут воспользоваться молодые семьи, в которых родители не достигли возраста 36 лет, кроме того, получатели Дальневосточного гектара, сотрудники предприятий оборонной промышленности, учителя и врачи.

«Обеспечить сохранение процентной ставки по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» в размере 2% годовых до 2030 года», - говорится в опубликованном сегодня на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам Восточного экономического форума.

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Российское правительство пока не станет разрабатывать новые льготные ипотечные программы. С таким заявлением выступил во время «Открытого диалога» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

В нашей стране сегодня действуют семейная ипотека, ипотека для IT-специалистов и сельская ипотека. По остальным программам у кабмина расширяться планов нет, «поскольку для бюджета это капиталозатратное мероприятие», пояснил вице-премьер.

«Будем ждать, пока инфляция и ставка снизятся», — подчеркнул Хуснуллин.

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Платеж по ипотеке у россиян, покупающих квартиру, достигает более 60 процентов дохода семьи. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев.

Наибольший спрос на недвижимость приходится на крупные города, где средний уровень дохода семьи превышает 170 тысяч рублей — но у такой семьи платеж будет «съедать» 64 процента дохода. Чтобы платить по ипотеке было комфортно, семья должна зарабатывать около 368 тысяч рублей, объяснил эксперт.

В настоящее время средний доход покупателя квартиры в России достиг своего исторического максимума и превысил 161 тысяч рублей, годом ранее показатель был на уровне 80 тысяч рублей. При это зарплата сильно варьируется в зависимости от региона.

Из-за изменившейся ситуации на рынке недвижимости в настоящее время 80 процентов потенциальных покупателей недвижимости в кредит сейчас не могут позволить себе покупку. Каждая вторая сделка происходит за счет продажи предыдущего жилья с целью увеличения жилплощади. При выборе жилья решающим фактором в 90 процентов случаев является цена (в прошлом году показатель составлял 70 процентов).

Среди заемщиков количество россиян в браке выросло с 40 до 58 процентов — шансы справиться с долговой нагрузкой выше у двух работающих супругов, чем у тех, кто проживает один и рассчитывает только на себя.

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Россияне бросились покупать квартиры без ипотеки — по итогам первых девяти месяцев 2024 года доля таких сделок увеличилась на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. О новых трендах на рынке жилья рассказал генеральный директор экосистемы недвижимости М2 Алексей Завгородний, пишет «Газета.ru».

Сейчас доля сделок с реальными деньгами на платформе превышает 32 процента, отметил эксперт. Остальные 67 процентов проходят с привлечением кредитов. В некоторых регионах сделок с ипотекой и без сравнялись, подчеркнул Завгородний.

Главной причиной потери интереса россиян к ипотеке специалист назвал ее недоступность на фоне высокой ключевой ставки, отмены массовой льготной программы со ставкой 8 процентов и ужесточения условий семейной и IT-ипотек. Среди других трендов на рынке недвижимости Завгородний выделил повышенный интерес к малометражным квартирам и частным домам.

Ранее эксперты спрогнозировали, что даже при самом пессимистичном сценарии подобная динамика возможна к концу второго полугодия — в четвертом квартале. Однако все будет зависеть от микрополитических факторов, подчеркнули специалисты.