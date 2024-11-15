Спрогнозировано будущее ипотечных ставок

К началу 2025 года максимальные ставки по ипотеке в Российской Федерации могут достичь 33% годовых. Таким прогнозом поделился в беседе с РИА Новости управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Он считает, что Центральный банк РФ снова поднимет ключевую ставку в декабре, однако это повышение будет финальным в текущем цикле кредитно-денежной политики регулятора.

«Затем некоторое время «ключ» будет стагнировать, после чего начнет снижаться», — сказал эксперт.

По его словам, учитывая базовый сценарий ЦБ, в следующем году начнется процесс снижения ключевой ставки.

«Следовательно, кредиты тоже будут вновь становиться доступнее. Полагаю, максимальные ставки по рыночной ипотеке будут зафиксированы к началу 2025 года – около 32-33%», – заявил Сырцов.

Он также выразил мнение, что повышение ставок отсечет возможность взять ипотеку примерно для 10% потенциальных заемщиков.

15 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что экономический блок правительства и аппарат президента наблюдают за динамикой повышения ипотечных ставок в России. Так он прокомментировал решение ряда банков повысить ипотечные ставки на 3,5 процентных пункта.

Ранее в Госдуме заявили, что в 2025 году семейную ипотеку ждет трехкратное увеличение.