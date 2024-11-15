Цены на парковочные места в Москве сравнялись со стоимостью квартир

Средняя стоимость парковочного места в московских новостройках в ноябре 2024 года составляет 2,8 млн рублей, а в ЖК бизнес-класса — 3,4 млн рублей, пишет РИА Недвижимость со ссылкой на данные ЦИАН.

За эту сумму можно купить однокомнатную квартиру в ряде крупных российских городов. Среди них — Астрахань, Вологда, Орел, Оренбург, Смоленск, Ижевск.

Цена машино-места в элитных жилых комплексах столицы составляет в среднем 17,4 млн рублей. Этого бюджета хватит уже на покупку «однушки» в любом городе России, включая саму Москву.

Парковочные места в Москве стремительно дорожают со второй 2021-го в след за квартирами. За последние три года стоимость паркинга в столице выросла на 46%.

В условиях отмены ряда льготных ипотечных программ и высоких ставок россияне стали менее охотно разбирать квартиры. За последний год срок продажи «вторички» вырос на 35%, до 74 дней.