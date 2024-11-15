В России вырос спрос на вторичное жилье

В октябре спрос на вторичное жилье в России вырос на 10% по сравнению с июнем текущего года. Об этом со ссылкой на данные «Авито Недвижимости» пишут «Известия».

Больше всего россиян интересуют студии и однокомнатные квартиры (+16% спроса). И по сравнению с сентябрем активность потенциальных покупателей на вторичном рынке увеличилась на 3%. При этом наблюдается и динамика снижения цен на ряд объектов недвижимости. В частности, трехкомнатные квартиры подешевели на 5%, двухкомнатные - на 2% по сравнению с июнем.

«Для многих потенциальных покупателей жилья сдерживающим фактором выступают текущие рыночные ставки по ипотеке при одновременно высоких процентах по банковским вкладам. Сейчас такие покупатели изучают рынок и присматривают варианты, чтобы выйти на сделку позднее», - пояснил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Еремкин.

Он также объяснил рост спроса на готовое жилье тем, что на вторичном рынке стоимость квадратного метра зачастую ниже, а после отмены массовой льготной ипотеки на новостройки ставки стали сопоставимы. Также в «Авито Недвижимость» фиксируют рост покупок квартир без использования заемных средств.

Ранее, по данным «Индекса цен на первичном рынке жилья» института жилищного развития «Дом.РФ», в России было зафиксировано замедление роста цен на новостройки. В третьем квартале стоимость строящегося жилья в целом по стране повысилась на 0,9%, тогда как во втором квартале повышение оценивалось в 3,2%, в первом - в 2,2%.

Несмотря на то, что с начала года строящееся жилье в России выросло в цене на 6,4%, в реальном выражении (без учета инфляции) рост составил только 0,6%. Специалисты объясняют замедление роста цен в июле - сентябре падением спроса после завершения программы льготной ипотеки.