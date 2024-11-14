В Москве рухнули продажи новостроек

Продажи первичного жилья в Москве в октябре 2024 года упали в сравнении с октябрем прошлого года почти на 48%, до 6,3 тыс. договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), к сентябрю 2024 года показатель снизился на 1%, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве.

"На рынке жилой недвижимости за месяц зарегистрировано 6 286 ДДУ, что на 81 сделку меньше (-1,3%) результата сентября (6,4 тыс. ДДУ). В годовом выражении показатель снизился к рекордному октябрю 2023 года (12 046 ДДУ) на 47,8%, но вырос к аналогичному периоду 2022 года (4,6 тыс. ДДУ) на 36,7%", - отмечается в сообщении.

Всего в январе - октябре в Москве зарегистрировано почти 110 тыс. ДДУ в отношении жилой и нежилой недвижимости. Показатель снизился на 16,2% к десяти месяцам 2023 года (131 085 ДДУ), но на 8% больше результата за аналогичный период 2022 года (101 783 ДДУ)", - отмечается в сообщении ведомства.

В октябре управление Росреестра по Москве зарегистрировало 10 667 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости - это на 4,9% больше результата сентября (10 171 ДДУ). По сравнению с октябрем прошлого года (17 115 ДДУ) показатель месяца уменьшился на 37,7%, но в 1,5 раза (+57,4%) превысил аналогичный период 2022 года (6 778 ДДУ).

"Данные по числу регистраций первичных сделок в октябре показывают сохраняющийся спрос на новостройки в Москве. При этом стоит отметить, что если долевое участие при покупках квартир осталось на уровне сентября, то сегмент коммерческой недвижимости вырос на 15% за месяц", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

По его словам, в годовом выражении по числу проданных квартир по ДДУ зафиксирована динамика снижения - около 24% за десять месяцев к рекорду прошлого года, при этом продажи нежилой недвижимости демонстрируют прирост на уровне 1% к январю - октябрю 2023 года.