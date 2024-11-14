Назван съедаемый ипотекой процент дохода россиян

Платеж по ипотеке у россиян, покупающих квартиру, достигает более 60 процентов дохода семьи. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор инвестиционной компании на рынке недвижимости «ФЛИП» Евгений Шавнев.

Наибольший спрос на недвижимость приходится на крупные города, где средний уровень дохода семьи превышает 170 тысяч рублей — но у такой семьи платеж будет «съедать» 64 процента дохода. Чтобы платить по ипотеке было комфортно, семья должна зарабатывать около 368 тысяч рублей, объяснил эксперт.

В настоящее время средний доход покупателя квартиры в России достиг своего исторического максимума и превысил 161 тысяч рублей, годом ранее показатель был на уровне 80 тысяч рублей. При это зарплата сильно варьируется в зависимости от региона.

Для кого заработают новые программы льготной ипотеки

Из-за изменившейся ситуации на рынке недвижимости в настоящее время 80 процентов потенциальных покупателей недвижимости в кредит сейчас не могут позволить себе покупку. Каждая вторая сделка происходит за счет продажи предыдущего жилья с целью увеличения жилплощади. При выборе жилья решающим фактором в 90 процентов случаев является цена (в прошлом году показатель составлял 70 процентов).

Среди заемщиков количество россиян в браке выросло с 40 до 58 процентов — шансы справиться с долговой нагрузкой выше у двух работающих супругов, чем у тех, кто проживает один и рассчитывает только на себя.

По итогам первых девяти месяцев 2024 года доля сделок по покупке недвижимости без привлечения займа в России увеличилась на 11 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Доля сделок с реальными деньгами на платформе недвижимости М2 превышает 32 процента, остальные 67 процентов проходят с привлечением кредитов.