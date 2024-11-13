У кого могут забрать квартиру за перепланировку

Даже незначительная перепланировка в квартире может стать причиной её изъятия через суд.

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Об этом предупредила эксперт в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева, сообщает DEITA.RU.

Как оказалось, действующий Жилищный кодекс России предполагает изъятие и дальнейшую продажу с торгов квартиры, где проведена незаконная перепланировка. Это касается в том числе и собственников единственного жилья, пишет «Российская газета».

Вырученные на торгах средства направляются на восстановление первоначальной планировки, а остаток денег возвращается владельцу квартиры. При этом, нужно понимать, что существуют некоторые спорные вопросы, в части, допустимость определённых видов перепланировки.

К ним относится установка фасадных кондиционеров и антенн или перенос отопительных систем. Кроме того, под вопросом остаётся установка гипсокартонных конструкций. Для собственной безопасности, данный вопрос следует согласовать в жилищной инспекции до начала строительных работ.

К главным ошибкам во время выполнения строительных работ можно отнести штробление несущих стен. Это категорически запрещено, равно как и смещение дверных проёмов. Запрет также действует на перенос санузла в жилые комнаты, увеличение балкона за счёт жилого посещение и другие нестандартные решения собственника.