Названа причина повышенного интереса россиян к дальневосточной ипотеке

Интерес россиян к дальневосточной ипотеке растет в том числе из-за новых условий программы, вступивших в силу с 1 июня 2024 года. Об этом заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, передают «Известия».

По данным ДОМ.РФ, с начала текущего года объем выдачи дальневосточной ипотеки увеличился до 190 миллиардов рублей. Чернов напомнил о новых условиях, которые сделали программу привлекательнее для граждан: сумма займа под два процента годовых на вторичном рынке увеличилась до девяти миллионов рублей, а учителя и врачи теперь могут взять кредит без требований к рабочему стажу.

Кроме того, под программу попадает большая категория россиян.

«Дальневосточная ипотека доступна не только семьям с детьми, как семейная, но и одиноким гражданам, молодым парам, а также местным специалистам без ограничений по количеству детей», — объяснил эксперт.

Ранее в Минвостокразвитии заявили, что дальневосточная ипотека обеспечила повышенный спрос на жилье, а вместе с ним — рост темпов развития строительства.