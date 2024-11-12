Цены на жилье в Москве преодолели новый психологический рубеж

В октябре 2024 года средняя цена квадратного метра строящегося жилья в границах старой Москвы впервые превысила 600 тысяч рублей, подсчитали в компании «Метриум». За год показатель увеличился на 16%. По данным «Метриум», средняя цена квадратного метра новостроек в старой Москве сегодня составляет 609,9 тысячи рублей. Максимальный рост цен зафиксирован в премиальном сегменте (+17,6%).

Квадратный метр в новостройках массового сегмента старой Москвы обойдется сегодня в среднем в 331 тысячу рублей. За год показатель вырос всего на 3%. С июня цены в массовом сегменте снизились на 3,5% из-за того, что застройщики стали предлагать крупные скидки после прекращения действия ипотеки с господдержкой.

Средняя цена проектов бизнес-класса старой Москвы составляет сейчас 470,5 тысячи рублей за кв. м, увеличившись за год на 6,5%. Этот рынок во многом зависел от комбинированных льготных кредитов и IT-ипотеки. Оба эти инструмента обеспечивали существенную покупательскую активность, но с июля 2024 года ушли в прошлое, пояснила генеральный директор компании ООО «Ривер Парк» Лариса Швецова. Теперь спрос в сегменте поддерживает исключительно семейная ипотека, и доля ипотечных сделок за год сократилась на 33 п.п. – с 72% до 39%. Клиенты активно переориентируются на рассрочки. Доля новостроек бизнес-класса с этим маркетинговым инструментом составляет 75%, рассказала Швецова.

Наибольший рост цен зафиксирован в премиальном сегменте. Квадратный метр жилья класса премиум обходится покупателям в 759,2 тысячи рублей. За год этот показатель вырос на 17,6%, значительно опередив прогнозируемый уровень инфляции за 2024 год.

«Премиальные новостройки дорожают опережающими темпами. Следовательно, при их покупке можно не только сберечь средства, но и приумножить. Конечно, ставки по депозитам сейчас еще выше. Однако с учетом инфляции много заработать на вкладах не получится. А ликвидная недвижимость – это актив, гарантирующий доходность не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе», - считает коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.

Средняя цена элитных и делюкс-проектов старой Москвы сегодня составляет 2,1 млн рублей. За минувшие 12 месяцев показатель вырос на 11%. В элитных и делюкс-проектах столицы сегодня за 1 миллион долларов удастся купить в среднем 47 кв. м, хотя годом ранее «индекс миллиона» в Москве составлял 52 кв. м, обратила внимание директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.