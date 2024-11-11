Банк России предложил подход к установлению количественных ограничений в ипотеке с 1 июля 2025 года. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ЦБ.

В частности, после получения Банком России полномочий, планируется установить на III квартал 2025 года значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) на выдачу заемщикам кредитов с высокой долговой нагрузкой (ПДН более 50%) и одновременно низким первоначальным взносом (менее 20%). По ипотечным кредитам, выданным на приобретение строящегося жилья, могут быть установлены более жесткие требования к первоначальному взносу с учетом того, что сохраняется разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках жилья (57% на 1 октября 2024 года, по данным Росстата).

Также предполагается ограничить выдачу ипотечных кредитов на срок свыше 30 лет, так как за последний год доля таких кредитов в выдачах выросла с 10 до 20%.