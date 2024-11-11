Российские банки отметили интерес заемщиков к промышленной ипотеке

Российские банки отметили «неослабевающий интерес» заемщиков в 2024 году к промышленной ипотеке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный опрос.

Как рассказала директор подразделения «Малый и средний бизнес» из банка «Дом.РФ» Анна Корнелюк, в 2024 году ставки по такой ипотеке не получили субсидий, однако кредитная организация все равно заметила неослабевающий интерес к программе. К этому мнению присоединились в пресс-службе банка ВТБ — там добавили, что в текущих условиях промышленная ипотека является одним из немногих механизмов, который помогает привлекать средства на инвестиционные цели по относительно низким ставкам. Интерес к программе заметили и в банке «Новиком».

«Мы видим рост объема выдач промышленной ипотеки с начала 2024 года. Объем задолженности по этой программе вырос на 58,6%. Рост обусловлен повышенным спросом бизнеса на данную меру господдержки. <...> Мы рассчитываем на продолжение спроса на промышленную ипотеку и в 2025 году», — рассказали там.

Ранее в банке ВТБ сообщили, что выдачи ипотеки в России в октябре снизились на четверть.