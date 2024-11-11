Стоимость аренды квартир в России пошла на спад. Цены на долгосрочную аренду квартир в России в октябре снизились до 6% и составили в среднем 33 тысяч рублей в месяц, следует из данных «Авито Недвижимости». Наиболее заметное снижение в Красноярске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.

В частности, однушки и двушки в городах-миллионниках за последний месяц подешевели на 1% и 2% соответственно, следует из данных «ЦИАН. Аналитики». На такой откат цен влияет сезонность, полагает риелтор и эксперт рынка аренды Александр Харыбин:

«Цены на аренду снизились в спокойном режиме. Всегда сезон, когда едут все на учебу, на работу много людей едет — это с июля по 1 октября. Сейчас все возвращается на круги своя, то есть люди уже все сняли, большинство работников приехали, рынок работает в спокойном режиме. Предложение выросло с 10,6 тысячи квартир по Москве на 16,5 тысячи. Для столицы это маленькое количество, но при этом этот рост дает все равно о себе знать и давит на цены. То есть условно на пике студии сдавались по 60 тысяч, по 70 тысяч рублей в августе-сентябре, сейчас они сдаются по 55-60 тысяч рублей. То же самое в однушках: были по 100 тысяч, 90 тысяч, сейчас они 70-85 тысяч рублей. То есть снижение где-то на 10% уже есть, я думаю, что количество квартир еще подрастет за ноябрь, где-то до середины декабря рынок успокоится, и будет где-то 20 тысяч квартир, может, 21 тысяча, в два раза больше, чем было в самое тяжелое для арендаторов время, и из-за этого ценники будет еще где-то минус 5% через месяц».

Эксперты на рынке отмечают, что предложения аренды жилья пополняются теми, кто отказался от продажи вторички из-за отсутствия спроса и кто ранее купил квартиру в целях инвестиции.

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При этом говорить о значительном снижении цен до снижения ставки ЦБ пока рано, полагает гендиректор агентства «Релайт-недвижимость» Константин Барсуков:

«Спорно, что идет серьезное снижение, там по разным сегментам может быть спад и откат, но вопросы-то в реальных цифрах или в хотелках арендодателей, которые опубликованы в объявлениях. Связано это с простой вещью: этот спрос на аренду был связан с тем, что ставки по ипотеке очень большие, и люди, которые хотели купить квартиру, не могли себе позволить ипотеку, и они пошли в аренду, стали снимать. Соответственно, спрос превысил предложение, и в связи с этим цены на аренду начали расти. Что произошло потом: сейчас появляются на рынке предложения, которые люди покупали в домах новостройках в 2023 году, очень активно, там было очень много покупок по льготной ипотеке, направленных именно на покупку для сдачи. Вот сейчас эти дома в эксплуатацию сданы, и эти квартиры начинают выставлять на рынок. В 2025 году, я думаю, таких квартир станет еще больше, соответственно, количество предложений на рынке увеличивается, а спрос насытился. Происходит, что количество предложений увеличивается, а количество спроса сокращается. Поэтому понятно, что волна спроса, разогнавшая цены на аренду, начинает на убыль идти, и цены корректируются. А дальше все будет зависеть от динамики цен на недвижимость и Центробанка».

Средняя стоимость аренды однушек в Москве сегодня составляет почти 71 тысячу рублей в месяц, следует из данных «ЦИАН.Аналитики». Это на 28% больше, чем в ноябре прошлого года, когда они стоила 55 тысяч рублей. В частности, классические панельные однокомнатные квартиры, которые раньше сдавались по 35 тысяч рублей, сейчас стоят 45-50 тысяч рублей. А аренда двушек в Москве за год подорожала на 18% — со 102 тысяч до 120 тысяч рублей.