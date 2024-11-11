Путин дал поручение по дальневосточной ипотеке

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить сохранение ставки на уровне 2% годовых по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека». Соответствующее поручение главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

Российский лидер «поставил точку» в вопросе ставки по льготным программам в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября. Он обратил внимание на то, что кредитом под рекордно низкие 2% годовых смогут воспользоваться молодые семьи, в которых родители не достигли возраста 36 лет, кроме того, получатели Дальневосточного гектара, сотрудники предприятий оборонной промышленности, учителя и врачи.

«Обеспечить сохранение процентной ставки по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» в размере 2% годовых до 2030 года», - говорится в опубликованном сегодня на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам Восточного экономического форума.

Напомним, что ранее на реализацию льготных ипотечных программ, в том числе семейной ипотеки, дополнительно выделили 446,9 млрд рублей. Средства будут направлены из резервного фонда правительства. В частности, 142 млрд рублей выделят на «Семейную ипотеку», 35,1 млрд рублей - на «Дальневосточную и арктическую ипотеку», порядка 269,8 млрд рублей - на «Льготную ипотеку». Дополнительное финансирование потребовалось в том числе и из-за повышения Банком России ключевой ставки.