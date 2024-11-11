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Путин поручил увеличить выплаты на ипотеку многодетным семьям на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил увеличить до 1 млн рублей выплату на погашение ипотечного кредита для многодетных семей на Чукотке. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума.

Путин поручил увеличить выплаты на ипотеку многодетным на Дальнем Востоке
© globallookpress.com

Размер выплаты повысится с 1 июля следующего года. Средства смогут получить те семьи, в которых родились третьи и последующие дети.

1 млн рублей также выплатят многодетным семьям из тех регионов Дальнего Востока, где суммарный коэффициент рождаемости третьего и следующего ребенка ниже среднего по округу.

Также Путин поручил заморозить льготную ставку 2% по Дальневосточной ипотеке до 2030 года.

В сентябре глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на ВЭФ-2024 попросил президента РФ рассмотреть возможность удержать двухпроцентную ставку Дальневосточной и Арктической ипотеки.

Чекунов подчеркнул, что в общем объеме данные программы занимают всего 4%, отметив, что условия жизни в этих регионах остаются сложными. По его словам, ипотека позволила достичь рекордного уровня жилищного строительства. Чекунов заявил, что на Дальнем Востоке объем ввода жилья удвоился за пять лет.

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