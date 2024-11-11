Цена посуточной аренды жилья в регионах на новогодние каникулы выросла вдвое
До Нового года осталось чуть больше полутора месяцев, но стоимость новогодней аренды уже выросла вдвое. Корреспонденты "РГ" выяснили, сколько стоит снять на праздники жилье посуточно в разных регионах и от чего зависит ценник.
Как утверждают эксперты "Циан.Аналитики", спрос на новогоднюю аренду традиционно начинает увеличиваться уже в октябре, достигает наибольшей активности в начале декабря, а затем постепенно снижается. В этом году темпы роста даже выше прошлогодних.
Средние ставки посуточной аренды рассчитывали по объявлениям, к которым подключен календарь бронирования. Так, в регионах в среднем снять загородный дом в конце декабря - начале января можно будет по цене от 13 до 35 тысяч рублей в сутки. Самые дорогие варианты в Ленинградской и Тульской областях. В Башкирии средняя ставка посуточной аренды - 29 тысяч рублей, в Краснодарском крае - 21 тысяча, в популярной у туристов Карелии - 15 тыс. рублей в сутки, а на Алтае - 13 тысяч. И это практически вдвое дороже, чем в данный момент.
Разумеется, есть варианты и дешевле, и значительно дороже. Ценник зависит во многом от "наполнения". Насколько красив и вместителен дом или квартира, где они находятся относительно достопримечательностей. Новогодняя аренда может включать в себя как просто предоставление ключей от дачного домика, так и ресторанно-гостиничный сервис с шоу-программой.
В Суздале, одном из самых популярных для отдыха городов, корреспондент "РГ" в поисках варианта для новогоднего бронирования обратился к сайту Суточно.ру. Так, с конца декабря снять домик в садоводческом товариществе (хозяева громко называют его модным словом "шале") обойдется в 10 800 рублей за сутки. В середине ноября здесь можно отдохнуть в два с лишним раза дешевле - за 5 тысяч. И это не в городе с его красотами, а, можно сказать, в чистом поле. Но если приехать туда на машине всей семьей (домик вмещает четверых человек), то, пожалуй, можно признать этот вариант приемлемым. За трое суток шале обойдется в 32 400 рублей. Это если бронировать сейчас, за полтора месяца до нового года.
Если же вы хотите встретить праздник не в садовом товариществе, а в городе, то и тут есть варианты. Скажем, деревенский дом в 52 квадрата обойдется в 48 тысяч за сутки. В интерьерах с бревенчатыми стенами и мансардным вторым этажом может разместиться до пяти человек. Банька прилагается.
Сорокаметровые апартаменты в деревянном доме к вашим услугам за 21 тысячу в сутки, а за семь тысяч можно заполучить "дом с конюшней" на окраине. Здесь обещают тишину и общение с лошадьми - не самый новогодний пакет, зато недорогой. Не исключено, что, пока вы читаете эти строки, все эти шале и избы с конюшнями уже нашли своих постояльцев.
Санкт-Петербург - еще один город, где многие мечтают провести новогодние каникулы. Как констатирует риелтор Александр Королев, в этом году цена на аренду недвижимости в среднем увеличилась на 15-25 процентов. Традиционно ценник на новогодние праздники еще повышается - обычно на 20-30 процентов, но по ряду локаций может достигать и 50 процентов.
- Сейчас особого интереса к бронированию на праздники нет, - отмечает агент. - Активный рост начнется с декабря, и самыми пиковыми неделями станут последние две недели года. На праздники активно бронируется недвижимость как в центре города, так и в более отдаленных районах, но в хорошей транспортной доступности. Приезжать на несколько дней в Петербург и ездить в центр с тремя пересадками на общественном транспорте мало кто хочет.
Относительно качества жилья, интерес есть к любому формату: от элитного до так называемых мини-студий. Что касается ценника, то, чтобы арендовать квартиру в Петербурге, нужно будет выложить минимум 4 тысячи в сутки. "Однушку" в центре у метро "Садовая" 45 кв. метров сегодня можно забронировать за 7500 в сутки. Столько же нужно отдать за 25-метровую студию у метро "Пушкинская". Двухкомнатная потянет на 12 тысяч. А вот за праздник в небольшой квартире на Невском нужно готовить от 8000 рублей.
Как отмечает управляющая недвижимостью Екатерина Петрашкевич, сейчас еще большого интереса к раннему бронированию нет. И подмечает новую закономерность: активное бронирование "приурочено" к дням выплаты зарплаты.
- Люди обычно приезжают в Петербург на 3-4 дня. Новогодняя ночь, как правило, дороже на 30 процентов, остальные дни - на 10-15 процентов. Традиционно спросом будут пользоваться коттеджи. Ценники на них зависят от удаленности от КАД, от того, что имеется в конкретном здании (например, есть ли сауна, бассейн), от количества гостей, и других моментов. Ценник - от 10 до 50 тысяч рублей в сутки, - говорит эксперт.
Отметим, что в этом году статус новогодней столицы России достался Кирову. Там тоже краткосрочная аренда выросла, как и везде. Снять квартиру на праздники можно в среднем за 7,6 тыс. рублей в сутки. Однако сэкономить можно, если поселиться в гостинице с фиксированными ценами.
Деревенский дом в Суздале в 52 квадрата на Новый год обойдется в 48 тысяч рублей. Банька прилагается
Как выяснила собкор "РГ", большая часть гостиниц уже заполнена. А в одной из самых популярных и крупных "Вятке" сообщили: на новогодние каникулы распроданы 70 процентов номеров, при этом с 3 по 5 января в наличии остались только одноместные комнаты. В частных пансионатах такая же картина. Хозяйка одного из отелей рассказала, что заявки получает ежедневно.
"Еще пара недель, и мы тоже будем заполнены. Основной контингент - семьи с детьми", - пояснила Ольга Голованова.
Стоимость номеров - от 2300 за сутки. Цены пока не повышали. По словам Ольги, это ее принципиальная позиция как жителя новогодней столицы России.
"И так заработаем неплохо! А мы еще каждому туристу подготовили сувениры - вятскую птицу счастья на удачу, она наш главный символ".
Однако не все рассуждают так же.
"Новый год и новогодние каникулы - самое прибыльное время для "посуточников", - говорит специалист по посуточной аренде в Волгограде Анастасия Катаева. - Для тех, чей бизнес именно краткосрочная сдача недвижимости, приближается золотое время. Ведь именно на Новый год есть возможность хорошо подзаработать".
- Особым спросом пользуются частные дома и большие квартиры для встречи праздника компанией. Но и однокомнатные тоже разбирают: они востребованы у пар, которые хотят встретить Новый год вдвоем, у путешественников, а также у тех, кто приехал из другого города в гости к родственникам, но разместиться у них негде, - отмечает Анастасия.
Так, к примеру, в Волгограде цена посуточной аренды в праздничные дни начинается от пяти тысяч за однокомнатную квартиру (в обычное время она же стоит от двух тысяч рублей в сутки), трехкомнатная стоит от 15 тысяч, а частный дом можно снять от 30 тысяч рублей. При этом, если вы хотите арендовать жилье всего на сутки, вам, скорее всего, откажут. Минимальное бронирование в праздники от двух суток. Также стоит учесть, что даже при посуточном заселении оговаривается четкое количество гостей. В однокомнатную, как правило, - не больше трех человек, в трехкомнатную - до шести. Обмануть арендодателя вряд ли удастся, этот момент отслеживается при помощи современных технологий. Потому если компания окажется больше заявленной, гостям придется либо съехать, либо доплатить.