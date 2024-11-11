Названы самые доступные виды перепланировок в квартире

Решившись на перепланировку в квартире, проще всего заняться расширением комнат. Самые доступные виды перепланировки NEWS.ru назвала эксперт по реконструкции недвижимости Вероника Романова.

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Увеличить площадь можно, объединив туалет и ванную комнату. Также пространство можно расширить за счет подсобных помещений, коридора, шкафа или кладовой. Благодаря им можно спрятать встроенную технику — к примеру, стиральную машину. Такой ремонт затронет лишь внутренние стены. Однако хозяину придется обеспечить гидроизоляцию и расписать проделанное в отдельном акте о скрытых работах.

Нередко квартировладельцы совмещают кухню и гостиную, но такой вариант законен, только если квартира не подключена к газу, напоминает собеседница издания. Кроме того, Романова предупреждает, что такой вид перепланировки фактически превращает гостиную в нежилую комнату.

Ранее россиян предостерегли от незаконных ремонтных работ в квартире. Так, запрещается устанавливать батареи центрального отопления на балконе, присоединять к жилплощади чердачное или подвальное помещение. Под запрет также подпадает перепланировка, подразумевающая снос несущих конструкций и перекрытие доступа к общедомовым сетям.