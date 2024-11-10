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Будущее ставок по ипотеке спрогнозировали

В ноябре ставка по рыночным программам ипотечного кредитования может достичь уровня 25-26 процентов. Такой прогноз «Московскому комсомольцу» дал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Будущее ставок по ипотеке спрогнозировали
© Lenta.ru

Такой показатель эксперт объясняет повышением ключевой ставки до 21 процента. Уже сейчас средняя ставка по ипотеке составляет 23,5 процента. На фоне этого спрос на жилищные ссуды упал больше чем вдвое — доля сделок с привлечением кредитных средств снизилась на 64 процента. По наблюдениям Сырцова, массовый сегмент первичного рынка недвижимости в Москве в последнее время переживает период стагнации — так, за последний месяц в столице был запущен только один новый проект. В эконом-сегменте ассортимент снизился почти на 5 процентов. Объем сделок за прошедший год сократился на 44 процента.

В среднем цена на столичные новостройки превышает 300 тысяч рублей за квадратный метр. По итогам октября минимальная стоимость студии на стадии строительства равняется 208 тысячам рублей, однокомнатной квартиры — 168 тысячам рублей. За квадратный метр в «двушке» и «трешке» придется заплатить как минимум 186 тысяч и 153 тысячи рублей соответственно. Популярнее всего новый фонд оказался на юго-востоке и западе мегаполиса.

Ранее россиянам посоветовали не ввязываться в ипотеку в 2025 году. Оформлять жилищный кредит не стоит в свете новых повышений ключевой ставки. В новых условиях ипотечникам придется переплатить от 1,3 миллиона до 19 миллионов рублей.