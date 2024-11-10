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Россиянам дали советы по покупке квартиры после повышения ставки

Недвижимость продолжит дешеветь, пока в России не снизится ключевая ставка. Что стоит учитывать, планируя покупку квартиры при текущей ставке, «Московскому комсомольцу» разъяснил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

Россиянам дали советы по покупке квартиры после повышения ставки
© Lenta.ru

В нынешних обстоятельствах эксперт не видит необходимости спешить с покупкой — роста цен в данный момент не наблюдается. В свете этого разумнее положить деньги на банковский вклад, считает он. Через год, преумножив капитал, можно будет рассчитывать на покупку более просторной и комфортабельной квартиры, убежден Апрелев.

Выбирая между покупкой в ипотеку и арендой, риелтор советует последнее. Съемная жилплощадь обойдется в 5-6 процентов годовых от стоимости объекта. В то же время за кредит придется платить как минимум 20 процентов годовых, помимо основного платежа, то есть в 5-6 раз дороже.

Увеличение арендных ставок Апрелев оправдывает заметным улучшением условий проживания. Подъем цен не распространяется на так называемые «бабушкины» квартиры, наниматели соглашаются на такие варианты лишь с существенными скидками. Ввиду этого доля такого жилья в общем ассортименте снизилась. В то же время россияне все чаще снимают квартиры без отделки — главное, чтобы они меблированы и оснащены техникой. За счет отсутствия ремонта аренда такой жилплощади оказывается выгоднее на 15-20 процентов, заявил Апрелев.

Ранее россиянам дали рекомендации по подготовке квартиры перед сдачей в аренду. Собственник может увеличить доход, разместив в ней мебель и технику — как минимум с плитой, холодильником и стиральной машиной.

Недвижимость
Константин Апрелев