Россиянам дали советы по покупке квартиры после повышения ставки

Недвижимость продолжит дешеветь, пока в России не снизится ключевая ставка. Что стоит учитывать, планируя покупку квартиры при текущей ставке, «Московскому комсомольцу» разъяснил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

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В нынешних обстоятельствах эксперт не видит необходимости спешить с покупкой — роста цен в данный момент не наблюдается. В свете этого разумнее положить деньги на банковский вклад, считает он. Через год, преумножив капитал, можно будет рассчитывать на покупку более просторной и комфортабельной квартиры, убежден Апрелев.

Выбирая между покупкой в ипотеку и арендой, риелтор советует последнее. Съемная жилплощадь обойдется в 5-6 процентов годовых от стоимости объекта. В то же время за кредит придется платить как минимум 20 процентов годовых, помимо основного платежа, то есть в 5-6 раз дороже.

Увеличение арендных ставок Апрелев оправдывает заметным улучшением условий проживания. Подъем цен не распространяется на так называемые «бабушкины» квартиры, наниматели соглашаются на такие варианты лишь с существенными скидками. Ввиду этого доля такого жилья в общем ассортименте снизилась. В то же время россияне все чаще снимают квартиры без отделки — главное, чтобы они меблированы и оснащены техникой. За счет отсутствия ремонта аренда такой жилплощади оказывается выгоднее на 15-20 процентов, заявил Апрелев.

Ранее россиянам дали рекомендации по подготовке квартиры перед сдачей в аренду. Собственник может увеличить доход, разместив в ней мебель и технику — как минимум с плитой, холодильником и стиральной машиной.