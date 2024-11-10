Названы главные угрозы для квартир россиян

Затопление остается самым распространенным страховым случаем среди собственников квартир. Главные угрозы при владении недвижимостью «Газете.Ru» назвали в компании «Росгосстрах».

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По статистике последнего года, самым актуальным риском является залив квартиры — эта причина была указана в 90 процентах (или 5,3 тысячи) заявлений, поданных на страховую выплату. Причем жидкость может быть разной: речь идет не только об открытом кране, засора, коммунальной аварии или тушении пожара, но и о затоплении жидким бетоном во время ремонта у соседей.

Вторую и третью строчку рейтинга фирмы занимают пожар и ограбление. Риски меняются и в зависимости от типа жилья. Частные дома чаще подвергаются проблемам с печным отоплением или электрооборудованием, а многоэтажные — возгораниям из-за петарды или залетевшего от соседей окурка. Согласно результатам исследования, чаще всего в компанию обращаются пострадавшие хозяева из столичного региона, а также Татарстана и Башкирии.

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