Ипотечники могут массово стать должниками без квартир

Россияне, взявшие ипотечный кредит, могут оказаться в весьма затруднительном положении.

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Об этом предупредил экономист Алексей Кричевский, сообщает ИА DEITA.RU.

По его словам, на фоне перегрева отечественного рынка жилой недвижимости, нельзя исключать такого варианта развития ситуации, при котором квартиры в России могут начать дешеветь из-за падения спроса, в частности, после отмены программы льготной ипотеки.

Такой расклад, как объяснил эксперт, может привести к тому, что те ипотечники, которые по тем или иным причинам потеряют возможность продолжать обслуживать свои финансовые обязательствам перед банком, останутся ему должны даже в случае отдачи жилья.

Иными словами, как только они перестанут платить по ипотеке — банк заберёт у них квартиру, но так как он не сможет её продать по изначальной цене, заёмщики могут остаться ему должны, ибо в этом случае останется разница между старой и новой ценой.

Как заметил специалист, вероятность того, что подобные ситуации могут начать возникать в будущем, весьма высока, ибо цены на недвижимость в России падают уже несколько месяцев, хотя об этом пока ещё не принято говорить открыто.

При этом, экономист рекомендовал не ориентироваться в данном вопросе на заявленную стоимость квартир в объявлениях, ибо она может быть сильно завышена, при том, что реальная сделка проходит по цене на 10% ниже указанной, пишет «Прайм».

Так что перспектива остаться и без недвижимости, и с долгами, для многих россиян уже в скором времени может оказаться вполне реальной, предупредил эксперт. Как считает Кричевский, квартиры в России будут дешеветь и дальше, пока «сдувается» ипотека.