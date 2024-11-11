Ипотечники могут массово стать должниками без квартир — эксперт
Россияне, взявшие ипотечный кредит, могут оказаться в весьма затруднительном положении.
Об этом предупредил экономист Алексей Кричевский, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, на фоне перегрева отечественного рынка жилой недвижимости, нельзя исключать такого варианта развития ситуации, при котором квартиры в России могут начать дешеветь из-за падения спроса, в частности, после отмены программы льготной ипотеки.
Такой расклад, как объяснил эксперт, может привести к тому, что те ипотечники, которые по тем или иным причинам потеряют возможность продолжать обслуживать свои финансовые обязательствам перед банком, останутся ему должны даже в случае отдачи жилья.
Иными словами, как только они перестанут платить по ипотеке — банк заберёт у них квартиру, но так как он не сможет её продать по изначальной цене, заёмщики могут остаться ему должны, ибо в этом случае останется разница между старой и новой ценой.
Как заметил специалист, вероятность того, что подобные ситуации могут начать возникать в будущем, весьма высока, ибо цены на недвижимость в России падают уже несколько месяцев, хотя об этом пока ещё не принято говорить открыто.
При этом, экономист рекомендовал не ориентироваться в данном вопросе на заявленную стоимость квартир в объявлениях, ибо она может быть сильно завышена, при том, что реальная сделка проходит по цене на 10% ниже указанной, пишет «Прайм».
Так что перспектива остаться и без недвижимости, и с долгами, для многих россиян уже в скором времени может оказаться вполне реальной, предупредил эксперт. Как считает Кричевский, квартиры в России будут дешеветь и дальше, пока «сдувается» ипотека.