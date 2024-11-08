Россиянам раскрыли способ принудительно выписать жильца из квартиры

Порой собственники сталкиваются с необходимостью выписать жильцов из квартиры в принудительном порядке. Как это сделать, порталу «Финансы Mail» объяснил адвокат Тимур Харди.

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Насильно снять жильца с регистрационного учета можно, обратившись в полицию. Для этого в МВД должны установить, что регистрация была фиктивной. К примеру, если на жилплощади был прописан знакомый или друг хозяина, а на деле он там не проживал. От владельца потребуется написать заявление. Ответственность за фиктивную регистрацию предусмотрена статьей 322.2 Уголовного кодекса, напоминает Харди.

Более популярный способ — выписка через суд. О снятии с регистрационного учета жильца необходимо предварительно уведомить. Тем самым собственник дает ему право выселиться добровольное, как правило, в месячный срок. В случае отказа разумно подавать иск в суд, считает юрист.

Ранее россиянам раскрыли, как выписать уехавшего из страны арендатора. Если новое местожительство квартиранта наймодателю неизвестно, в исковом заявлении можно указать последний из известных собственнику адресов.