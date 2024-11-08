Названы московские районы — лидеры по росту цен на вторичное жилье

В минувшем месяце среди локаций Старой Москвы 1 кв. м во вторичных квартирах и апартаментах больше всего подорожал в районе Дорогомилово. Там цена возросла до 437,4 тыс. рублей, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на «Инком-Недвижимость».

Как уточнили аналитики, указанный уровень на 0,78% превышает сентябрьское значение. На второй строчке расположился район Тропарево-Никулино, где стоимость «квадрата» за месяц повысилась на 0,77%, до 314 тыс. руб. На третьей строчке – районы Сокол (до 341,2 тыс. руб.) и Войковский (до 297 тыс. руб.), где рост составил 0,67%.

Четвертое место занял район Измайлово, где стоимость 1 кв. м на вторичном рынке увеличилась на 0,66%, до 256 тыс. руб. На пятом месте - Покровское-Стрешнево (+0,65%, до 292,9 тыс. руб. за 1 кв. м.).

Ранее издание «РБК-Недвижимость» со ссылкой на результаты исследования аналитиков компании «Бест-Новострой» сообщило, что в октябре цены на первичном рынке Москвы начали стагнировать. Средняя стоимость 1 кв. м на рынке новостроек достигла 591,3 тыс. руб., что лишь на 1,6% больше сентябрьского показателя.