Названо главное преимущество покупки квартиры с непогашенной ипотекой

Одно из главных преимуществ покупки находящейся в ипотеке квартиры — относительно низкая ставка, по которой был ранее оформлен кредит, пишет портал Финансы Mail.

Ставки по рыночной ипотеке в 2024 году уже превысили отметку в 25% и, вероятно, только продолжат расти в условиях жесткой денежно-кредитной политики Центробанка РФ. Между тем ипотечная ставка по перекупленной квартире может сохранится на уровне 8-11%, что довольно привлекательно в текущих реалиях.

Такая схема в основном работает в отношении квартир, находящихся в собственности или в залоге.

Более 80% россиян предпочли бы покупку квартиры аренде, однако не все желающие могут себе позволить приобрести недвижимость. Необходимый для ипотеки доход в три раза превышает средние зарплаты россиян.