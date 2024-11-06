Специалист Красовская рассказала о способах распознать мошенничество с недвижимостью

Руководитель управления развития цифровых юридических сервисов экосистемы недвижимости М2 Инна Красовская рассказала о способах распознать мошенничество в сфере недвижимости.

«Мошенники активно применяют технологии социального инжиниринга, длительное время обрабатывая жертву», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, злоумышленники представляются сотрудниками различных государственных ведомств, запугивая угрозой кражи жилья, и принуждают к срочной продаже и переводу денег на якобы защищённые счета.

Также мошенники используют современные технологии, в числе которых подмена лица и голоса при общении по телефону или в мессенджерах, отметила Красовская.

«Чтобы обезопасить себя от мошенников, важно доверять только профессионалам, внимательно изучать все документы, не соглашаться на подозрительные финансовые операции, а также пользоваться юридической проверкой недвижимости», — заключила эксперт.

Ранее эксперт по кибербезопасности Кирилл Кайнов рассказал, как распознать телефонного мошенника.