Москвичи бросились скупать квартиры за «живые» деньги

Москвичи буквально бросились скупать квартиры за наличные — доля таких сделок за год выросла в четыре-шесть раз — до 60-65 процентов на вторичном рынке и до 40-50 процентов в сегменте новостроек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на риелторов.

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В период работы программы льготной ипотеки доля сделок с «живыми» деньгами на рынке жилой недвижимости была минимальной. В основном преобладали покупки через ипотеку, на сделки со свободными средствами приходилось не более десяти процентов, отметил гендиректор агентства недвижимости Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев.

Ситуация за последний год кардинально изменилась. Сегодня в сегменте вторичной жилой недвижимости Москвы доля покупателей со свободными средствами составляет порядка 60-65 процентов, на альтернативные сделки, когда продается одна квартира, а взамен ей приобретается другая, приходится до 30 процентов в общем объеме продаж. И только 5-10 процентов сделок проходят с использованием ипотеки.

В сегменте новостроек с «живыми» деньгами совершается порядка 40-50 процентов сделок. Около 30 процентов покупателей используют рассрочку платежа от застройщика, остальная часть приходится на кредиты.

По словам управляющего директора отделения «Сущевский» агентства недвижимости «Миэль» Александра Москатова, рост доли сделок за наличные обусловлен высокой стоимостью кредитов и инфляцией — когда у людей есть деньги, но есть и беспокойство по поводу их обесценивания.

Ранее стало известно, что по итогам неполного 2024 года спрос на элитную недвижимость в Москве вырос на 48 процентов относительно аналогичного периода 2023 года. Эксперты связали покупательский интерес к элитным объектам с выходом новых проектов, ипотекой и другими условиями покупки.