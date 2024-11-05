Объем просроченной ипотеки подскочил до максимума

За сентябрь объем просроченного ипотечного долга в России увеличился на 6%, до более чем 80 миллиардов рублей. Данное значение является максимальным за все время, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на аналитиков «Циана».

В общей сложности в сентябре в России выдали 94,3 тысячи ипотек, что на 6% меньше, чем в предыдущем месяце. Рынки демонстрируют разные тренды. Так, в сегменте новостроек активность выдач демонстрирует рост второй месяц подряд (+11% в сентябре), на «вторичке» и в сегменте ИЖС, наоборот, снижение (-12% и -13% в сентябре соответственно).

Общий объем долга по ипотеке по состоянию на сентябрь достиг 19,3 триллиона рублей. Значение почти не скорректировалось с июня. При этом во всех сегментах продолжается рост объема просроченной задолженности – за сентябрь она выросла на 6% и на первичном рынке, и на вторичном (с ИЖС), говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ДОМ.РФ объявили о выделении дополнительного лимита на 350 млрд рублей по госпрограмме «Семейная ипотека». Как отмечалось, процесс его распределения между кредиторами уже запустили.