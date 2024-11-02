Россиянам раскрыли новую уловку недобросовестных арендодателей

Недобросовестные арендодатели могут вступать в сговор с подставным риелтором. О новых уловках при аренде жилья «Аргументам и фактам» рассказала риелтор Маргарита Тишнева.

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В последнее время некоторые квартировладельцы стали нанимать фиктивных агентов, чтобы нажиться на квартирантах. Наниматели заселяются после оплаты комиссии, внесения залога и платежа за первый месяц проживания. Спустя пару дней от хозяина начинают поступать необоснованные претензии и придирки, собственник наносит неожиданные визиты. Через некоторое время наймодатель объявляет о выселении квартирантов на основании того, что они якобы испортили его мебель и технику. Жилец обращается за помощью к риелтору, но тот перестает выходить на связь.

«Как итог — человек остается без денег и крыши над головой», — поделилась Тишнева.

Справиться с нерадивым арендодателям можно, грамотно составив договор. Детали раскрыл юрист Александр Быков. В документе необходимо четко прописать обязанности обеих сторон. Образец можно скачать в сети, добавив условия оплаты и сроки аренды. Среди прочего в договоре следует указать, какое имущество остается в квартире и как часто владелец может наведываться с проверками. Не упустить важные моменты поможет профессиональный юрист, напоминает Быков. Видя такой подробно составленный документ, мошенники отступают и отказывают в аренде жилплощади.

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