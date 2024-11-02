Названы выгодные альтернативы покупке квартиры в ипотеку

В сегодняшних условиях на рынке недвижимости ставки по ипотечным кредитам достигли рекордных значений. Это сказалось на резком увеличении ежемесячных платежей, из-за чего многие россияне пересмотрели планы по покупке жилья. Вместо нее можно рассмотреть вариант с обменом недвижимостью или ипотекой с минимальным первым взносом, рассказал глава гильдии риэлторов Константин Апрелев Общественной Службе Новостей.

© Газета.Ru

Обменные сделки, когда собственники меняют одну квартиру на другую, сегодня стали популярны – они минимизируют риски. Однако работать с такими сделками должны высококвалифицированные риелторы, предупредил Апрелев. Есть несколько вариантов обмена, в том числе продажа квартиры с поиском новой, временной аренды после продажи своей квартиры с сохранением прописки и другие.

Аренда жилья – это еще одна альтернатива на фоне невыгодных условий ипотеки.

«Важно отметить, что платежи по аренде могут быть ниже, чем расходы на ипотеку, что позволяет многим россиянам временно отложить покупку», — пояснил риелтор.

Есть вариант оформить ипотеку с минимальным первым взносом, а затем продать свою квартиру для погашения кредита, добавил эксперт. Это значительно снижает финансовую нагрузку с покупателя.

Но в целом сегодня в любом случае выгоднее снимать квартиру, чем покупать – так можно платить 4-5% годовых от стоимости квартиры, а накопления хранить на депозитном счете под высокими процентами (20% и выше).