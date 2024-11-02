Стало известно, где сильнее всего упали в цене квартиры

Хабаровск в октябре возглавил рейтинг городов России по снижению стоимости вторичного жилья. Квадратный метр упал в цене на 0,85%, до 127,2 тыс. рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные компании SRG.

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На второй строчке расположилась Самара. Цена «квадрата» там по итогам минувшего месяца снизилась на 0,59%, до 113,6 тыс. рублей. Далее в рейтинге идет Кемерово, где «квадрат» подешевел на 0,53%. Теперь там средняя цена «квадрата» составила 109,6 тыс. рублей.

В топ-5 также попали Ярославль (-0,46%, до 92,4 тыс. рублей) и Томск (-0,41%, до 115,5 тыс. рублей). Столица России оказалась на девятом месте. Средняя стоимость квадратного метра «вторички» в городе за октябрь снизилась на 0,27%, до 322,3 тыс. рублей.

Аналитики отмечают, что краткосрочные факторы и высокие ставки по ипотеке могут оказать давление на рынок в ближайшие месяцы.

Как сообщило ранее издание РБК со ссылкой на результаты опроса официального оператора ГИС ЖКХ и «Госуслуги Дом» — АО «Оператор информационной системы», о том, что общее имущество в доме дает возможность получать дополнительный доход и распределять его на домовые нужды, не осведомлены более 50% жителей многоквартирных домов.