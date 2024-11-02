Раскрыта средняя стоимость хорошего капитального ремонта в «двушке»

Капитальный ремонт «двушки» с раздельным санузлом и лоджией обойдется в 1,5-2,5 млн рублей, рассказал NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, гендиректор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, сумма включает фронт работ от демонтажа до сантехники.

Капремонт двушки с раздельным санузлом и лоджией в 2024-м обойдется от 1,5 до 2,5 млн рублей. Зависит от региона и видов работ. Первым делом — демонтаж старых покрытий. Удаление стяжки (4-6 см) стоит от 540 до 900 рублей за кв. м, снятие старого ламината или паркета — от 130 до 200 рублей за кв. м. Общие затраты на демонтаж в среднем составят около 50-70 тысяч рублей, — добавил Орехов.

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Затем следует черновая отделка: стяжка пола — от 800 рублей за «квадрат», выравнивание стен и потолка обойдется в 1100-4300 рублей за квадратный метр в зависимости от материалов и сложности, подчеркнул Орехов. Для квартиры площадью около 60 кв. м общие расходы на черновую отделку могут составить около 300-400 тысяч рублей, напомнил собеседник.

Чистовая отделка — важный этап, влияющий на финальную эстетику и долговечность ремонта. Качественный ламинат стоит от 1500 рублей за кв. м, кварцвиниловое покрытие — 2500-4000 рублей за кв. м. Подготовка стен под покраску — от 1950 рублей за кв. м, сама покраска — 600-3000 рублей за кв. м. Натяжные потолки стоят от 2500 до 6500 рублей за кв. м. Для квартиры средних размеров затраты на чистовую отделку могут достигать 500-600 тысяч рублей, — отметил Орехов.

Эксперт добавил, что отдельное внимание уделяется сантехнике: установка радиатора — от 3850 рублей за единицу, установка ванны или душевой кабины — от 1000 до 35000 рублей. Качественная замена сантехнического оборудования в среднем обойдется в 200-300 тысяч рублей, рассказал собеседник. По его словам, современные материалы позволят забыть про ремонт в ближайшие 10-15 лет.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев рассказал, что ремонт в квартире экономкласса обойдется россиянам в три — пять тысяч рублей за квадратный метр. По его словам, данный вариант включает косметические изменения, замену напольного покрытия, покраску стен и потолков.