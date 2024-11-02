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Раскрыта средняя стоимость хорошего капитального ремонта в «двушке»

Капитальный ремонт «двушки» с раздельным санузлом и лоджией обойдется в 1,5-2,5 млн рублей, рассказал NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений, гендиректор компании НАТЭК Алексей Орехов. По его словам, сумма включает фронт работ от демонтажа до сантехники.

Раскрыта средняя стоимость хорошего капитального ремонта в «двушке»
© РИА Новости

Капремонт двушки с раздельным санузлом и лоджией в 2024-м обойдется от 1,5 до 2,5 млн рублей. Зависит от региона и видов работ. Первым делом — демонтаж старых покрытий. Удаление стяжки (4-6 см) стоит от 540 до 900 рублей за кв. м, снятие старого ламината или паркета — от 130 до 200 рублей за кв. м. Общие затраты на демонтаж в среднем составят около 50-70 тысяч рублей, — добавил Орехов.

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Затем следует черновая отделка: стяжка пола — от 800 рублей за «квадрат», выравнивание стен и потолка обойдется в 1100-4300 рублей за квадратный метр в зависимости от материалов и сложности, подчеркнул Орехов. Для квартиры площадью около 60 кв. м общие расходы на черновую отделку могут составить около 300-400 тысяч рублей, напомнил собеседник.

Чистовая отделка — важный этап, влияющий на финальную эстетику и долговечность ремонта. Качественный ламинат стоит от 1500 рублей за кв. м, кварцвиниловое покрытие — 2500-4000 рублей за кв. м. Подготовка стен под покраску — от 1950 рублей за кв. м, сама покраска — 600-3000 рублей за кв. м. Натяжные потолки стоят от 2500 до 6500 рублей за кв. м. Для квартиры средних размеров затраты на чистовую отделку могут достигать 500-600 тысяч рублей, — отметил Орехов.

Эксперт добавил, что отдельное внимание уделяется сантехнике: установка радиатора — от 3850 рублей за единицу, установка ванны или душевой кабины — от 1000 до 35000 рублей. Качественная замена сантехнического оборудования в среднем обойдется в 200-300 тысяч рублей, рассказал собеседник. По его словам, современные материалы позволят забыть про ремонт в ближайшие 10-15 лет.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев рассказал, что ремонт в квартире экономкласса обойдется россиянам в три — пять тысяч рублей за квадратный метр. По его словам, данный вариант включает косметические изменения, замену напольного покрытия, покраску стен и потолков.

Недвижимость
Алексей Орехов
Федор Васильев
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