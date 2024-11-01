Оценена вероятность «китайского сценария» с ценами на жилье в России

Цены на новостройки в Китае за год рухнули почти на 25%, а объем продаж уменьшился на 18%. Может ли подобное произойти в России, рассказал РИА Новости директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимости» Валерий Кочетков.
Обвалу стоимости недвижимости в Китае предшествовало раздувание пузыря, отметил Кочетков. Люди скупали жилье не для жизни, а для инвестиций. В России сейчас это редкое явление: обеспеченность жильем по-прежнему низкая, поэтому его покупают в первую очередь для проживания.
Второй причиной обрушения цен в Китае стало чрезмерное строительство, в результате которого объектов стало вводиться больше, чем смог покрыть спрос, добавил эксперт. Он также обратил внимание на то, что китайская экономика замедляется, а российская, напротив, растет и даже перегрета.
Рынок новостроек в России просел, признал Кочетков, однако это естественное явление в новых реалиях жилищного кредитования.
«Люди заинтересованы в покупке первичного жилья, однако многих останавливает дорогая ипотека. При этом снижения стоимости новостроек не наблюдается, и в перспективе заметных ценовых изменений мы не ждем», – спрогнозировал эксперт.
В «ИНКОМ-Недвижимости» ожидают, что строящееся жилье будет дорожать на 1,5–2% в месяц, а динамика цен на готовые новостройки будет зависеть от широты ассортимента. Дефицит будет подталкивать цены вверх, тогда как большой выбор лотов позволит удерживать цены на одном уровне.
В условиях дорогой ипотеки спрос на жилье в России будет сжиматься. Однако быстрой коррекции цен ожидать не стоит – у многих застройщиков сформировался достаточный запас капитала, чтобы не переходить к резкому снижению цен, тем более что высокая ключевая ставка непосредственно влияет на стоимость проектного финансирования, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.
«В целом по рынку мы ожидаем постепенного перехода к стагнации цен, однако в наиболее популярных в плане ликвидности локациях не исключен и их рост», – добавляет аналитик.