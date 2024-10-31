Эксперт дал советы по аренде жилья в условиях роста ставок

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о рекордном росте арендных ставок в России, а также рассказал, на что нужно обращать внимание при съеме жилья в текущих рыночных условиях.

В третьем квартале 2024 года цена аренды жилья в России продемонстрировала значительный рост. Она установила новый рекорд, сообщило ранее РИА Новости со ссылкой на институт развития «Дом.РФ». В Москве зафиксировано повышение стоимости в среднем на 25 процентов (до 111 тысяч рублей в месяц), в Санкт-Петербурге — на 17 процентов (до 56 тысяч рублей в месяц), а в менее крупных городах — на 12 процентов (до 43 тысяч рублей в месяц), подсчитали аналитики.

Здесь наблюдается «обратный эффект», когда на фоне недоступной ипотеки и снижения числа сделок с недвижимостью многие потенциальные покупатели откладывают приобретение жилья, а арендодатели при этом чувствуют себя достаточно хорошо – их ставки растут. К примеру, если рассматривать однокомнатную квартиру в Москве, то раньше ее можно было снять за 40 тыс. рублей в месяц, а теперь ее аренда будет стоить порядка 70-80 тыс. рублей – в зависимости от локации, наличия ремонта и так далее. И рост стоимости аренды будет продолжаться до тех пор, пока ключевая ставка ЦБ будет высокой, пока не стабилизируется вторичный рынок недвижимости. Хорошие лоты сейчас быстро разбирают, спрос на аренду растет, а предложений становится меньше. В связи с этим в настоящее время по хорошим ценам быстро «уходит» даже та недвижимость, которая ранее считалась неликвидной. Дмитрий Ракута Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости

При текущей ситуации на рынке недвижимости сэкономить на аренде жилья достаточно сложно, отметил специалист.

«Но здесь можно посоветовать аренду по «студенческому методу», когда стоимость аренды делят между собой несколько жильцов, или когда, например, двухкомнатную человек арендует квартиру с кем-то напополам. Кроме того, если вы планируете долгосрочную аренду квартиры, то имеет смысл поговорить об этом с собственником жилья. При долгосрочной аренде – на 11 месяцев или на год – данный фактор может стать причиной попросить определенную скидку», - рассказал он.

На рынке аренды жилья существует сезонность, подчеркнул Ракута.

«Арендовать жилье лучше в летние месяцы, когда число соответствующих сделок проседает. В данный период можно найти объекты по хорошей цене, да и выбор будет шире. При этом пик сезона аренды – с сентября по начало января – это не самое лучшее время для того, чтобы начать снимать квартиру. Теперь определенное затишье на рынке арендного жилья наступит после 15 января, и можно будет поискать варианты подешевле. Но если речь идет о хороших жилых комплексах с хорошей транспортной доступностью, то существенных дисконтов от собственников здесь ждать не стоит», - добавил он.

При заключении договора аренды, в особенности долгосрочного, крайне важно изучить все пункты соглашения, напомнил специалист.

«Возможно, тут стоит задуматься о том, чтобы сделку сопроводил агент по недвижимости или юрист. Ведь когда арендные ставки подрастают – собственники жилья это видят, и, не желая упускать выгоду, они могут в одностороннем порядке уведомить арендатора о повышении стоимости аренды со следующего месяца. Если арендаторов это не устраивает, то их просят съехать. Поэтому читать договор и вникать во все его пункты очень важно. Как правило, в грамотно составленных договорах, которые отражают как интересы собственников, так и интересы арендаторов, индексация происходит один раз в год», - заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что объем просрочки по ипотеке в России вырос почти на 40 % за год.