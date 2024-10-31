Путин отреагировал на высокие ставки по ипотеке

Президент РФ Владимир Путин получил гарантии от вице-премьера Марата Хуснуллина в том, что к 2030 году на каждого россиянина будет приходиться 33 квадратных метра жилья. И это — несмотря на высокие текущие ставки по ипотечным кредитам, объяснила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ и зампред комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева. Ura.Ru

Хуснуллин доложил о новом проекте «Инфраструктура для жизни», отметив, что при его реализации будет осуществляться комплексный подход к развитию территорий. Вице-премьер также проинформировал Путина о дальнейшей модернизации коммунальной инфраструктуры и развитии жилищного строительства. По словам Хуснуллина, до 2030 года темпы будут поддерживаться на уровне не менее 100 млн кв. м, таким образом через пять лет каждый пятый метр в стране будет новым, а обеспеченность жильем будет 33 м на человека. ТАСС

Ранее сообщалось, что по программе «Семейная ипотека» выделен дополнительный лимит в размере 350 млрд рублей на предоставление кредитов банками. Российская газета