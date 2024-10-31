По семейной ипотеке выделен дополнительный лимит

В пресс-службе ДОМ.РФ объявили о выделении дополнительного лимита на 350 млрд рублей по госпрограмме «Семейная ипотека», передает ТАСС.

Как отмечается, процесс его распределения между кредиторами уже запустили. Подведение итогов ожидается на следующей неделе, подчеркнула пресс-служба. В Минфине заявляли, что общего лимита по льготной семейной ипотеке хватит до ноября.

О временной приостановке записи на сделки по семейной ипотеке сообщили ранее несколько банков, среди них – ВТБ. Это связано с исчерпанием лимитов по этой программе.

Ранее кандидат экономических наук и доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил в беседе с «Аргументами и фактами», что россияне, оформив ипотеку на 30 лет со ставкой 25% годовых, переплатят около 24 млн рублей.

Как уточнил эксперт, на деле переплата окажется еще больше. Это связано с ежегодной оплатой страхования недвижимости, а также жизни и здоровья, отметил собеседник.