Цены на аренду жилья в России обновили исторические рекорды

В Москве средняя ставка составила 111 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 56 тысяч, в других городах — 43 тысячи в месяц.

Об этом сообщили в госкомпании «Дом.РФ». Отмечается, что если сравнивать эти показатели с концом 2022 – началом 2023-го, когда предложение на рынке было избыточным, то ставки выросли в Москве и Санкт-Петербурге на 70%, в других городах — почти в полтора раза.

В России назвали альтернативы покупке жилья

Как пояснил руководитель аналитического центра госкомпании Михаил Гольдберг, такая ситуация будет сохраняться до смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. При этом отмечается, что доходность от сдачи квартир в 2 – 2,5 раза уступает доходности альтернативных вложений, таких как ОФЗ и банковские депозиты.