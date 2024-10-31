В России назвали альтернативы покупке жилья

Сегодня альтернативы покупке жилплощади — это наемное жилье и жилищные кооперативы с государственной поддержкой, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с «Лентой.ру».

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На самом деле альтернатив покупке жилья в России очень мало Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

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«У нас есть жилищные кооперативы с государственной поддержкой. Это кооперативы, которые доступны определенным категориям граждан, например, учителям. Но, к сожалению, пока результаты этой программы не очень впечатляющие», — поделилась депутат.

Разворотнева объяснила, что для увеличения жилищных кооперативов с господдержкой нужны земельные участки, которые должны предоставлять либо регионы, либо ведомства. Причем они должны не продать эти участки, а передать.

«К сожалению, таких участков крайне мало. Поэтому эти кооперативы по пальцам можно пересчитать», — добавил она.

Вторая альтернатива покупке, по словам депутата, это наемное жилье.

У нас реализуются отдельные проекты в отдельных регионах. Это в первую очередь наемное жилье для специалистов на Дальнем Востоке. Там эта программа неплохо развивается Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству «Также есть третья альтернатива: людей с низкими доходами и с небольшой жилищной обеспеченностью муниципалитеты ставят на жилищный учет и должны предоставить когда-нибудь жилье по договору социального найма. Всего, если я не ошибаюсь, два миллиона семей сейчас стоят в такой очереди. Средний срок ожидания — 25 лет», — заключила Разворотнева.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ россиян, взявших до 2025 года жилищный кредит. Под льготу подпадают кредиты на строительство или покупку жилья, земельных участков, а также рефинансирование таких займов. Получить ее в России можно при соблюдении двух условий: договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года, а также необходимо иметь подтвержденное специалистами право на налоговый вычет на строительство или приобретение жилья.